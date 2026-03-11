FAE Technology partnership con Qualcomm | presentati due moduli con AI nativa per applicazioni industriali avanzate

FAE Technology, società italiana specializzata in elettronica avanzata e soluzioni per lo spazio, ha annunciato una partnership con Qualcomm Technologies, Inc. Durante l’evento sono stati presentati due nuovi moduli dotati di intelligenza artificiale nativa, progettati per applicazioni industriali avanzate. La collaborazione mira a integrare queste soluzioni nei sistemi di automazione e controllo utilizzati in vari settori industriali.

Gazzaniga. FAE Technology S.p.A. – Società Benefit, Tech company a capo dell'omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell'elettronica avanzata e delle soluzioni tecnologiche per lo spazio, annuncia la collaborazione con Qualcomm Technologies, Inc., leader globale nell'edge AI, nel calcolo ad alte prestazioni e a basso consumo energetico e nelle tecnologie avanzate di connettività. In occasione di Embedded World 2026, principale appuntamento internazionale dedicato all'elettronica embedded, in corso presso la Fiera di Norimberga, FAE Technology presenta il primo risultato concreto della collaborazione: due nuovi moduli industriali basati sui processori Qualcomm Dragonwing IQ6 Series e Qualcomm Dragonwing Q6 Series.