Fae Tecnhology partnership strategica con Digiprocess per l’espansione nel mercato iberico

Fae Technology Spa amplia i propri orizzonti internazionali con una nuova partnership strategica con Digiprocess, leader nei servizi EMS in Spagna. Questa collaborazione rafforza la presenza del gruppo nel mercato iberico, aprendo nuove opportunità di crescita e innovazione nel settore dell’elettronica. Un passo importante che sottolinea l’impegno di Fae Technology nel consolidare la propria posizione a livello europeo e offrire soluzioni di qualità ai propri clienti.

Gazzaniga. Fae Technology Spa, tech company a capo dell’omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica, annuncia l’avvio di una partnership strategica con Digiproces, società spagnola leader nei servizi di Electronics Manufacturing Services (Ems). L’accordo prevede l’erogazione congiunta di servizi di prototipazione destinati ai mercati di Spagna e Portogallo, realizzati attraverso la struttura di prototipazione di Fae Technology grazie ad una nuova piattaforma digitale dedicata, direttamente progettata e sviluppata dal Gruppo. La partnership permette alla società di estendere la propria presenza industriale e commerciale nei mercati spagnolo e portoghese, oltre che di valorizzare le proprie competenze digitali nella prototipazione elettronica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Ambasciatore Germania: con Italia “partnership strategica” Leggi anche: Partnership strategica tra FBK e Krateo per l’innovazione nel cloud e nell’Intelligenza artificiale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. FAE Technology sigla partnership con Digiproces per ingresso strutturato nei mercati iberici - FAE Technology, Tech company a capo dell'omonimo gruppo italiano attivo nel settore dell’elettronica , annuncia l’avvio di una partnership strategica con Digiproces, tra le società spagn ... finanza.repubblica.it

Fae Tecnhology, partnership strategica con Digiprocess per l’espansione nel mercato iberico - L’accordo prevede l’erogazione congiunta di servizi di prototipazione elettronica supportata da una nuova piattaforma dedicata: segna l’ingresso strutturato del Gruppo in Spagna e Portogallo ... bergamonews.it

FAE Technology, Lanza: vediamo un 2026 molto interessante, M&A per essere più verticali - "Il secondo semestre sta procedendo bene e noi siamo molto soddisfatti; è un semestre di crescita rispetto al primo semestre e soprattutto è un semestre nel quale andiamo a consolidare d ... finanza.repubblica.it

