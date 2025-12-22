La dedica di Achille Costacurta alla mamma Martina Colombari | Per me a Ballando hai vinto tu Ci hai messo l'anima
Achille Costacurta fa una dedica alla madre Martina Colombari, dopo la fine della sua esperienza a Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Martina Colombari, la dedica del figlio Achille dopo Ballando: “Per me hai vinto tu”
Leggi anche: Achille Costacurta, la bellissima dedica alla madre dopo Ballando: "Per me hai vinto tu" (poi la frecciatina)
La dedica di Achille Costacurta alla mamma Martina Colombari: “Per me a Ballando hai vinto tu. Ci hai messo l’anima” - Achille Costacurta fa una dedica alla madre Martina Colombari, dopo la fine della sua esperienza a Ballando con le stelle ... fanpage.it
Martina Colombari, la dedica del figlio Achille dopo Ballando: “Per me hai vinto tu” - Achille Costacurta ha condiviso su Instagram una carrellata di foto e una dedica per la madre Martina Colombari: è lui il suo più grande trionfo. dilei.it
La dedica di Achille Costacurta a mamma Martina Colombari con frecciata annessa - Achille Costacurta fa una dedica dolcissima a mamma Martina Colombari dopo la finale di Ballando con le stelle ... ultimenotizieflash.com
Achille, figlio di Martina, ha scelto di accompagnare alcune immagini della finale di Ballando con le Stelle con una dedica intensa e piena d’orgoglio, rivolta direttamente a sua madre. Nel messaggio, Achille ha voluto riconoscere il valore del cammino af - facebook.com facebook
#Arte #Cronaca #Eventi Martedì si inaugura la mostra dedicata ad Achille D’Orsi x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.