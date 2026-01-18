Valeria Marini canta e stona Laura Pausini a Domenica In la showgirl a Mara Venier | Me l'hai detto tu di cantare

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Valeria Marini ha interpretato La solitudine di Laura Pausini, suscitando reazioni divertite nello studio. La showgirl ha ammesso di aver ricevuto l’incarico di cantare da Mara Venier, ma l’esibizione, risultata stonata, ha attirato l’attenzione del pubblico e dei telespettatori. Un momento che ha mostrato il lato spontaneo e naturale della trasmissione, senza eccessi o enfasi, lasciando spazio alla simpatia e alla legg

Valeria Marini canta La solitudine di Laura Pausini a Domenica In: l'esibizione stonata fa ridere lo studio. Marino Bartoletti basito e Mara Venier divertita, ma la showgirl si scusa: "Me l'hai detto tu di cantare!". Standing ovation "di stima" per lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: “Il nostro rapporto contrattuale è finito”, “Lo hai deciso tu”

Durante una puntata di BellaMà, Pierluigi Diaco ha annunciato la fine della collaborazione con Valeria Marini, sottolineando che il rapporto contrattuale tra i due si è concluso. La discussione ha rivelato tensioni e divergenze, con la showgirl e il conduttore che hanno confermato la decisione reciproca di interrompere la collaborazione.

Valeria Marini omaggia Laura Pausini, ma Mammucari non apprezza: «Sei imbarazzante». La showgirl sbotta: «Teo Basta»

Durante una puntata di Domenica In, si sono verificati momenti di tensione tra Valeria Marini e Teo Mammucari. La showgirl ha omaggiato Laura Pausini, suscitando la reazione critica di Mammucari, che ha definito l’atteggiamento “imbarazzante”. La discussione si è poi intensificata, portando Valeria Marini a rispondere a tono. Un episodio che ha attirato l’attenzione sui rapporti tra ospiti e conduttori nel contesto televisivo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Il racconto di Valeria Marini in tv - facebook.com facebook

Valeria Marini: ho«Ho denunciato Antonella Elia per diffamazione». L'altra le aveva detto: ha una personalità di m... x.com