Fa i chilometri sulle scale di casa | la scoperta dei carabinieri

I carabinieri hanno effettuato un blitz a Scampia, arrestando un uomo di 53 anni già noto alle forze dell’ordine. Durante l’operazione, i militari hanno trovato lo stesso uomo mentre saliva e scendeva le scale di casa, con l’intenzione di nascondere o recuperare droga. L’operazione si è concentrata sulla sua abitazione, dove sono stati trovati sostanze stupefacenti.

Blitz antidroga a Scampia da parte dei carabinieri che hanno arrestato per spaccio e detenzione di stupefacenti un 53enne già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno notato e pedinato il pusher fino a via Ortese. Lì è avvenuto lo scambio con un tossicodipendente che per una decina di euro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ucciso a coltellate sulle scale a 25 anni, un incendio distrugge la casa dei presunti killer: ipotesi vendetta Marito e moglie trovati morti in casa, l’allarme e la scoperta dei carabinieriLa scoperta è avvenuta in modo graduale, quasi silenzioso, in una tranquilla zona residenziale di Lonato del Garda, nella frazione Campagna, dove una... Ecco il Trailer Ufficiale di Buen Camino, il nuovo film di Checco Zalone! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fa i chilometri sulle scale di casa la... Discussioni sull' argomento Golfo di Napoli, sisma di magnitudo 5.9 ad una profondità di 414 km; Dall’Antica Roma all’alta velocità: le nuove arterie dei trasporti in Europa; Dolo. Scontro tra mezzi pesanti in A4, 8 chilometri di coda; BYD presenta Blade Battery 2.0: autonomia 1.006 km e ricarica flash. Da Loiano al Monte Bastia, 100 chilometri (da fare a piedi) disseminati di opere d’arte. Il percorso ad anello denominato Bologna Montana Art Trail, sull'Appennino tosco-emiliano si può fare in 4 o 6 tappe; parte dalla Strada della Futa e arriva al Monte Bastia. - facebook.com facebook Il Comune di Bologna si prepara a rilanciare il progetto Città 30. Le nuove ordinanze per il limite di velocità a 30 chilometri orari nelle strade urbane potrebbero arrivare entro meno di un mese. Rivedi l'inchiesta "Nel posto giusto" x.com