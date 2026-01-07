Ucciso a coltellate sulle scale a 25 anni un incendio distrugge la casa dei presunti killer | ipotesi vendetta

Un omicidio a coltellate ai danni di un giovane di 25 anni, avvenuto sulle scale del quartiere Trullo di Roma, si inserisce in un contesto di tensioni legate al racket delle case popolari e a eventuali vendette. Nella stessa notte, un incendio ha devastato l’abitazione dei presunti responsabili, alimentando sospetti di una spirale di vendette e giustizia fai da te.

