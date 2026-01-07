Ucciso a coltellate sulle scale a 25 anni un incendio distrugge la casa dei presunti killer | ipotesi vendetta
Un omicidio a coltellate ai danni di un giovane di 25 anni, avvenuto sulle scale del quartiere Trullo di Roma, si inserisce in un contesto di tensioni legate al racket delle case popolari e a eventuali vendette. Nella stessa notte, un incendio ha devastato l’abitazione dei presunti responsabili, alimentando sospetti di una spirale di vendette e giustizia fai da te.
Racket delle case popolari, vendetta e giustizia fai da te. È in questo contesto che sarebbe maturato l'omicidio del 25enne Orahovac Demir, avvenuto pochi giorni prima di Natale, e, nella notte tra il 5 e il 6 gennaio, il rogo divampato in un appartamento nel quartiere Trullo di Roma. Gli. 🔗 Leggi su Today.it
Ucciso a coltellate in strada al Trullo a 25 anni: a fuoco la casa degli indagati per l’omicidio - Rogo nella notte tra il 5 e il 6 gennaio nel quartiere Trullo di Roma: brucia l’appartamento dell'uomo arrestato per l’omicidio del 25enne Demir Orahovac ... fanpage.it
