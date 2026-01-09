Marito e moglie trovati morti in casa l’allarme e la scoperta dei carabinieri

In una tranquilla zona residenziale di Lonato del Garda, nella frazione Campagna, i carabinieri hanno rinvenuto senza vita una coppia di coniugi stranieri all’interno della loro abitazione. La scoperta, avvenuta in modo graduale e silenzioso, ha suscitato particolare attenzione, ma al momento non sono state rese note le cause del decesso. La vicenda è al centro delle indagini delle forze dell’ordine.

La scoperta è avvenuta in modo graduale, quasi silenzioso, in una tranquilla zona residenziale di Lonato del Garda, nella frazione Campagna, dove una coppia di coniugi stranieri è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione. Lui cittadino tedesco, lei austriaca, rispettivamente di 61 e 62 anni, si trovavano in quella che risulterebbe essere la loro seconda casa, mentre la residenza principale era in Germania. Nessun rumore, nessuna richiesta di aiuto, solo un silenzio prolungato che ha finito per insospettire chi, a distanza, aspettava notizie. A dare l'allarme è stato il figlio della coppia, rimasto in Germania.

