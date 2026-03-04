Entro marzo, il Comune di Altopascio finirà i lavori e prenderà possesso di un immobile confiscato alla criminalità organizzata nella frazione di Spianate. La conclusione degli interventi consentirà all’amministrazione di gestire l’immobile, che è stato oggetto di un procedimento di confisca. La proprietà sarà trasferita ufficialmente al pubblico entro la fine del mese.

Entro il mese di marzo il Comune di Altopascio completerà i lavori e acquisirà il pieno possesso dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata, situato nella frazione di Spianate. L’edificio sarà destinato a finalità sociali e alla promozione della legalità e rappresenterà uno dei principali spazi in cui verranno realizzate le attività concordate con la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha pubblicato il Bando "Welfare e Comunità 2026" finalizzato a sostenere progetti e iniziative che rafforzino il tessuto sociale, con un forte focus sulle situazioni di fragilità e vulnerabilità. Il Comune di Altopascio intende partecipare al suddetto bando in qualità di Ente Capofila con il progetto denominato "Zenit, Partecipazione, Legalità e Innovazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa confiscata entro marzo la fine dei lavori

