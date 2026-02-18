Meta storico accordo con Nvidia per milioni di chip IA

Meta ha stretto un accordo con Nvidia a causa della crescente domanda di intelligenza artificiale. L'azienda utilizzerà milioni di chip delle serie Grace e Blackwell per potenziare i propri server e migliorare le capacità di elaborazione. Questo accordo mira a rafforzare la posizione di Meta nel settore tecnologico e a sostenere progetti di intelligenza artificiale più complessi. La collaborazione prevede l'acquisto di componenti hardware avanzati che arriveranno entro la fine dell’anno. La notizia ha già suscitato interesse tra gli analisti del settore.

(Adnkronos) – Meta ha siglato un accordo strategico con Nvidia per l'integrazione massiccia di architetture Grace e Blackwell nei propri sistemi informatici. L'operazione non si limita alla consueta fornitura di unità di elaborazione grafica, ma segna il primo dispiegamento su larga scala di CPU Grace, progettate per garantire un incremento significativo dell'efficienza energetica all'interno dei data center. L'azienda di Menlo Park espande i propri data center con milioni di processori di nuova generazione, nonostante i tentativi di produrre hardware proprietario abbiano subito ritardi tecnici. Fornitura pluriennale di milioni di chip Blackwell e Rubin, con CPU Grace e futura Vera per la più grande infrastruttura AI di Meta.