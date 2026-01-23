Parma Capitale Europea dei Giovani | incontro in Municipio con le Capitali precedenti
Oggi, nella Sala Rappresentanza del Municipio di Parma, si è svolto un incontro tra il Sindaco Michele Guerra, l’Assessora Beatrice Aimi e i rappresentanti delle precedenti e attuale Capitali Europee dei Giovani, tra cui Jagoda Idzik e Natalia Bartoszuk di Lublino. L'evento ha rappresentato un’occasione di confronto e condivisione di esperienze tra le città coinvolte nel progetto europeo.
Si è svolto questo pomeriggio, nella Sala Rappresentanza del Municipio, l’incontro tra il Sindaco Michele Guerra,l’Assessora alla Comunità Giovanile Beatrice Aimi e i rappresentanti e le rappresentanti delleEuropean Youth Capital precedenti e attuale: Jagoda Idzik e Natalia Bartoszuk per Lublino.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Parma ufficialmente candidata Capitale Europea dello Sport Inclusivo
Leggi anche: Parma-Milan, arbitro Di Bello: ecco i precedenti con le due squadre. Al VAR …
Intervista – Emma Bonati: “Non mi piacciono le parole baby gang e maranza. Parma Capitale europea dei giovani vada a cercare anche loro” - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.