Parma Capitale Europea dei Giovani | incontro in Municipio con le Capitali precedenti

Oggi, nella Sala Rappresentanza del Municipio di Parma, si è svolto un incontro tra il Sindaco Michele Guerra, l’Assessora Beatrice Aimi e i rappresentanti delle precedenti e attuale Capitali Europee dei Giovani, tra cui Jagoda Idzik e Natalia Bartoszuk di Lublino. L'evento ha rappresentato un’occasione di confronto e condivisione di esperienze tra le città coinvolte nel progetto europeo.

