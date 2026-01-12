Gennaio in Valtrebbia il programma delle iniziative sul territorio

A gennaio, la Valtrebbia propone un calendario di iniziative per il territorio. Ogni sabato, l’oratorio di Gossolengo, in via Marconi 85, è aperto dalle 20:30 alle 22:30. L’evento, rivolto ai ragazzi delle medie, offre momenti di incontro e confronto con educatori di Strada, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e offrire spazi di aggregazione.

Da novembre 2025 a marzo 2026Energia comuneGossolengo«Nei punti raccolta aderenti troverai i.

