Gennaio in Valtrebbia il programma delle iniziative sul territorio

A gennaio, la Valtrebbia propone un calendario di iniziative per il territorio. Ogni sabato, l’oratorio di Gossolengo, in via Marconi 85, è aperto dalle 20:30 alle 22:30. L’evento, rivolto ai ragazzi delle medie, offre momenti di incontro e confronto con educatori di Strada, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e offrire spazi di aggregazione.

