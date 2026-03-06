Festa della Donna a Roma non solo l’8 marzo | il programma completo di eventi e iniziative

A Roma, dal 8 marzo, prende il via il calendario di eventi e iniziative promosso con il nome #8MarzoSempre, dedicato alla Giornata internazionale dei diritti delle donne. La programmazione coinvolge musei, spazi pubblici, biblioteche e Municipi della città, offrendo un insieme di appuntamenti distribuiti in vari luoghi della capitale. La manifestazione si estende oltre la data dell'8 marzo, coinvolgendo diverse location della città.

Il documento parla di oltre 100 eventi in tutta la città e di un programma “aperto e in continua evoluzione. Nella giornata di domenica 8 marzo sono previsti diversi appuntamenti culturali e pubblici. Tra questi figurano “Un’intervista impossibile: Annia Regilla e la Villa di Massenzio” alla Villa di Massenzio alle 10, “Un’idea di donna, nella collezione De Paolis” al Museo Carlo Bilotti alle 11, “Donne d’Italia: le protagoniste del Risorgimento romano” al Mausoleo Ossario Garibaldino e Passeggiata del Gianicolo alle 11, “Maria Barosso: l’autoritratto e una testimonianza” alla Centrale Montemartini alle 16.30 e “Apollo & Daphne reloaded in the 4th dimension” al Museo di Roma – Palazzo Braschi alle 17. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

