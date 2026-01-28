Roma | evade dai domiciliari per perseguitare ex arrestato 41enne dopo un mese di latitanza

Questa mattina, un uomo di 41 anni è stato finalmente arrestato dopo un mese di latitanza. Era evaso dai domiciliari, che gli erano stati imposti per persecuzione, e si nascondeva tra le vie di Roma. Gli agenti del distretto di Ponte Milvio lo hanno rintracciato grazie alle indagini e all’analisi del quadro indiziario. Ora sarà processato per aver violato le misure cautelari e per aver cercato di eludere la giustizia.

Il quadro indiziario emerso a carico dell’uomo nel corso delle indagini condotte dagli agenti del distretto di Ponte Milvio ha portato all’emissione, da parte del Gip presso il Tribunale di Roma, di un’ordinanza di misura cautelare che prevede gli arresti domiciliari, aggravata dall’obbligo di indossare un braccialetto elettronico. Nonostante il provvedimento restrittivo, a dicembre l’uomo si era presentato nuovamente sotto casa della sua ex compagna, costringendola a richiedere nuovamente l’intervento delle Forze dell’ordine. All’arrivo della polizia, l’uomo aveva ingranato la retromarcia, scaraventando a terra due poliziotti e tentando di investirli nel disperato tentativo di guadagnarsi la fuga. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: evade dai domiciliari per perseguitare ex, arrestato 41enne dopo un mese di latitanza Approfondimenti su Roma Domiciliari Baiano, evade dai domiciliari: 45enne arrestato dai Carabinieri Evade dai domiciliari per pulire una barca, sessantenne arrestato dai carabinieri Un uomo di 60 anni di Misterbianco, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver lasciato la propria abitazione per pulire un motoscafo in strada. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Roma Domiciliari Argomenti discussi: Evade dai domiciliari per perseguitare di nuovo la ex. Dopo poco più di un mese di latitanza, la Polizia di Stato esegue misura cautelare in carcere - Questura di Roma | Polizia di Stato; Droga e violenta ragazza immagine: pr condannato a 4 anni e 4 mesi; Quanto costa comprare una casa nelle città intorno Roma? Quanto sono cresciute negli ultimi cinque anni?; Giornata comunicazioni sociali, Leone XIV: La sfida sull’intelligenza artificiale non è tecnologica ma antropologica. Roma, evade dai domiciliari per perseguitare la exÈ evaso dai domiciliari per perseguitare la sua ex. Un 41enne ex pugile è stato rintracciato sabato mattina nel quartiere Fleming. L’uomo è stato arrestato dalle forze dell'ordine, che hanno dato esec ... romatoday.it QUESTURA DI ROMA * : «L’UOMO EVADE DAI DOMICILIARI PER PERSEGUITARE LA EX, CATTURATO DOPO UN MESE DI LATITANZA»È stato rintracciato sabato mattina nel quartiere Fleming. L'uomo, un ex pugile di 41 anni, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno ... agenziagiornalisticaopinione.it Roma. Evade dai domiciliari per perseguitare di nuovo la ex. Dopo poco più di un mese di latitanza. La Polizia di Stato esegue misura cautelare in carcere. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere la notizia completa https://questure.polizia - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.