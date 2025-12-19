Evade dai domiciliari e va a spacciare droga | arrestato due volte in pochi giorni a San Pietro a Patierno
Un 47enne di San Pietro a Patierno evade dai domiciliari e viene sorpreso a spacciare droga. Dopo il primo arresto, torna in libertà, ma pochi giorni dopo viene nuovamente fermato dai poliziotti di Secondigliano mentre si trovava in strada a vendere cocaina. Un episodio che evidenzia la difficile lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e i rischi di recidiva.
I poliziotti di Secondigliano hanno arrestato un 47enne per la seconda volta in pochi giorni: sottoposto ai domiciliari, è stato trovato in strada a spacciare cocaina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
