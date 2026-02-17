Gli Stati Uniti cercano un accordo con l’Iran, ma allo stesso tempo si preparano a un possibile intervento militare. La diplomazia americana propone tre condizioni, tra cui una che l’Iran potrebbe respingere facilmente. I negoziati, avviati di recente, rischiano di interrompersi rapidamente se non si trovano compromessi.

Hanno tre richieste, due delle quali difficilmente accettabili dagli iraniani: e anche i nuovi colloqui potrebbero fallire in fretta Martedì a Ginevra, in Svizzera, riprendono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sulla questione del nucleare, con l’obiettivo di allentare la tensione nei rapporti tra i due paesi ed evitare un attacco statunitense contro l’Iran. Parteciperanno da una parte i due principali negoziatori americani, Steven Witkoff e Jared Kushner (il genero di Donald Trump); e dall’altra Abbas Araghchi, il ministro degli Esteri dell’Iran. Araghchi, sui social media, ha scritto che l’Iran è pronto a raggiungere un accordo «equo», ma che rifiuta la «sottomissione davanti alle minacce» degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli Stati Uniti negoziano con l’Iran, ma si preparano a un attacco

Torna a salire la tensione tra Iran e Stati Uniti.

Gli Stati Uniti stanno rafforzando la presenza militare in Medio Oriente, con portarei, aerocisterne e missili pronti per un possibile intervento.

Gli STATI UNITI si PREPARANO a COLPIRE L'IRAN

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.