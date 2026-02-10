Ue la linea Salis sulle case non passa | l’occupazione non è uno strumento contro l’emergenza

La commissione speciale del Parlamento europeo ha votato contro la

La commissione speciale del Parlamento europeo sulla crisi abitativa ha adottato le sue raccomandazioni finali con 23 voti a favore, 6 voti contrari e 4 astensioni. Sono numerosi i punti che sono stati affrontati e discussi prima di arrivare al voto favorevole, incluso il rafforzamento dell'edilizia pubblica e sociale per le fasce vulnerabili e la sollecitazione di una normativa sugli affitti brevi che bilanci turismo e diritto alla Casa. Ma non solo, perché nel testo viene richiesto agli Stati membri di rafforzare gli strumenti di tutela dei proprietari, prevedendo procedure legali rapide ed efficaci per il recupero degli immobili occupati illegalmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

