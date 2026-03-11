L’Europa decide di riaprire al nucleare, rompendo con una lunga tradizione di resistenze. Ursula von der Leyen annuncia che l’Unione investirà in micro-reattori, piccole centrali nucleari di nuova generazione, come parte di una strategia energetica rivolta alla sostenibilità. La mossa mira a diversificare le fonti di approvvigionamento e a ridurre la dipendenza da risorse esterne.

L’ Europa rompe uno dei suoi tabù energetici più radicati e torna a puntare sul nucleare. A imprimere la svolta è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che al Summit mondiale sul nucleare di Parigi ha annunciato un piano da 200 milioni di euro destinato a sostenere gli investimenti privati nelle tecnologie nucleari di nuova generazione. Il progetto riguarda soprattutto gli SMR, i piccoli reattori modulari considerati la frontiera più promettente del settore, con l’obiettivo di renderli operativi in Europa entro il 2030. L’annuncio segna un cambio di clima politico nel continente, dove per anni il nucleare è rimasto un tema divisivo e spesso rimosso dal dibattito energetico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Europa torna al nucleare: Ursula von der Leyen rompe il tabù e lancia la corsa ai micro-reattori

