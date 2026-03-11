Conference League in tv | guida completa all' andata degli ottavi Partite orari e dove vederle

Domani inizia l’andata degli ottavi di finale della Conference League, con le partite trasmesse in tv. La Fiorentina, guidata da Paolo Vanoli, affronta il Rakow al Franchi dopo aver eliminato lo Jagiellonia. La programmazione delle partite, gli orari e le modalità di visione sono disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l’evento.

Firenze, 11 marzo 2026 – Torna la Conference League, con gli ottavi di finale che partiranno domani. Dopo aver eliminato lo Jagiellonia, la Fiorentina di Paolo Vanoli se la vedrà con il Rakow, con l'andata che si giocherà al Franchi. Il match della viola si giocherà alle 21, allo stesso orario di Crystal Palace – AEK Larnaca, Sigma Olomouc – Mainz e NK Celje – AEK Atene. Alle 18:45, invece, si disputeranno gli altri quattro incontri: Rijeka – Racing Strasburgo, Lech Poznan – Shakhtar Donetsk, AZ – Sparta Praga e Samsunspor – Rayo Vallecano. Ancora la Polonia nella strada della Fiorentina. Dopo aver superato il turno dei playoff con il brivido, con la sconfitta per 4-2 e i calci di rigore sfiorati contro lo Jagiellonia, la Fiorentina dovrà affrontare un'altra squadra polacca, il Rakow. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

