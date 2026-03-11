Euroleague alla Virtus non basta il cuore | il Partizan espugna l' Arena Preoccupazione per Vildoza

Nel 31° turno di Euroleague, Virtus Bologna perde in casa contro il Partizan Belgrado con il punteggio di 82-88. La partita è stata una sfida intensa di nervi e fisico, ma la squadra di coach Ivanovic non è riuscita a portare a casa la vittoria. Preoccupazione per le condizioni di Vildoza, ancora da valutare dopo il match.

Una battaglia di nervi, fisico e cuore, che però non regala il sorriso alla Virtus Bologna. Nel 31° turno di Euroleague, la squadra di coach Ivanovic cade tra le mura amiche contro un cinico Partizan Belgrado per 82-88. Una sconfitta che brucia, arrivata al termine di una gara condotta sempre. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Euroleague, Virtus cuore e rimonta non bastano: l’Olympiacos espugna l'ArenaUna Virtus Bologna dai due volti esce sconfitta dall’Arena al termine di una battaglia di nervi e canestri contro i giganti dell’Olympiacos Piraeus. Virtus, il cuore non basta: Edwards ne mette 35, ma il Fenerbahce espugna l'ArenaNonostante una prestazione monumentale dell'ex Giallo e Blu marino, le Vu Nere cadono nel finale. Once in a lifetime experience #euroleague #basketball #europe #partizan #explore #shorts #viral Aggiornamenti e notizie su Euroleague alla Virtus non basta il... Temi più discussi: Milano si addormenta, ma batte il Barcellona e spera nei playoff. Alla Virtus non basta Edwards; BM DA EUROLEAGUE/ LE PAGELLE: Edwards si carica la Virtus ma non basta. Hezonja e Campazzo cinici, Tavares un muro - di Eugenio Petrillo; La Virtus dà battaglia, ma vince il Real: a Madrid finisce 92-84; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati. Virtus Bologna-Partizan Belgrado, il risultato della partita di Eurolega LIVENuovo impegno europeo per la Virtus Bologna, che prova a tenere vivo il sogno di raggiungere il play-in affrontando il Partizan Belgrado, forse la grande delusione di questa stagione in Eurolega, tra ... sport.sky.it Diretta/ Virtus Bologna Partizan (risultato finale 82-88): vittoria ospiti! (11 marzo 2026)Diretta Virtus Bologna Partizan streaming video tv: occasione da non perdere per le V nere, sempre a caccia del play in di Eurolega. ilsussidiario.net I PROBLEMI DEL MERCATO Peppe Poeta parla delle difficoltà sul mercato in EuroLeague: «Sta diventando un mercato di un livello allucinante. Le big hanno impennato clamorosamente il mercato. Oggi i prezzi sono lievitati, è difficile prendere i giocatori di - facebook.com facebook #EuroLeague | Virtus Bologna-Partizan Belgrado: dove e quando vederla x.com