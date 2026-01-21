Virtus il cuore non basta | Edwards ne mette 35 ma il Fenerbahce espugna l' Arena

Nel Round 23 di Euroleague, Virtus Bologna subisce una sconfitta casalinga contro il Fenerbahçe, con il risultato di 80-85. Nonostante i 35 punti di Edwards, la Virtus non riesce a mantenere il suo record interno e vede interrompersi la serie positiva. La partita è stata caratterizzata da intensità e nervi tesi, ma alla fine il Fenerbahçe ha prevalso, conquistando una vittoria importante in trasferta.

Nonostante una prestazione monumentale dell'ex Giallo e Blu marino, le Vu Nere cadono nel finale. Decisivi i canestri di Horton-Tucker e la classe di De Colo Una battaglia di nervi, sorpassi e altissima intensità, ma alla fine a sorridere è il Fenerbahce. La Virtus Bologna esce sconfitta 80-85 nel Round 23 di Euroleague, vedendo interrompersi il suo ruolino di marcia interno quasi perfetto (che prima di stasera recitava 8-2). Una gara dai due volti, che lascia l’amaro in bocca ai ragazzi di coach Ivanovic per un primo tempo dominato e un finale dove è mancata la lucidità necessaria. L'avvio della Virtus è di quelli che infiammano il pubblico.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

