Una Virtus Bologna dai due volti esce sconfitta dall’Arena al termine di una battaglia di nervi e canestri contro i giganti dell’Olympiacos Piraeus. Finisce 94-97 per gli uomini di Bartzokas, ma il pubblico bolognese tributa un lungo applauso ai ragazzi di coach Ivanovic, capaci di riaprire una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Euroleague, Virtus cuore e rimonta non bastano: l’Olympiacos espugna l'Arena

Leggi anche: Euroleague, emozioni fortissime all'Arena: La Virtus batte Dubai in volata

Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olympiacos, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: serve un cambio di marcia, si alza la palla a due alla Virtus Arena

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Euroleague, Virtus cuore e rimonta non bastano: l’Olympiacos espugna l'Arena - Vildoza e Morgan trascinano il finale, ma i campioni greci restano glaciali dalla lunetta ... bolognatoday.it