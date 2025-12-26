Euroleague Virtus cuore e rimonta non bastano | l’Olympiacos espugna l' Arena
Una Virtus Bologna dai due volti esce sconfitta dall’Arena al termine di una battaglia di nervi e canestri contro i giganti dell’Olympiacos Piraeus. Finisce 94-97 per gli uomini di Bartzokas, ma il pubblico bolognese tributa un lungo applauso ai ragazzi di coach Ivanovic, capaci di riaprire una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
LA VIRTUS INSEGUE Un 16-27 di parziale permette all'Olympiacos di chiudere il primo tempo sul +9. Ci sono 14 di Carsen Edwards per la Virtus che sta soffrendo a rimbalzo (19 a 8 per i greci). 11 a testa di Fournier e Peters. #pianetabasket #euroleague - facebook.com facebook
#EuroLeague | Virtus Bologna-Olympiacos: le info utili del match x.com
