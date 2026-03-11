Euroderby con la Roma ci siamo Italiano | La crisi in casa del Bologna? Per me è inspiegabile

Si avvicina l’Euroderby tra la Roma e il Bologna, con il tecnico dei rossoblù che commenta la situazione della squadra e la crisi attuale. Parla anche di Malen, definendolo un avversario molto pericoloso e evidente la sua soddisfazione per aver scelto questa squadra. L’attenzione si concentra sulle dichiarazioni e sulle valutazioni tecniche dei protagonisti in vista della sfida.

L’ultima occasione. Vincenzo Italiano e tutto il Bologna sanno perfettamente che ogni senso della stagione, considerando la posizione in campionato, passa da questa Europa League, dall’euroderby che nessuno avrebbe voluto ma col quale tutti devono avere a che fare. Volenti o nolenti. Il Bologna ritrova da avversario Malen, l’olandese impietoso (“In alcuni movimenti si vede che Gasp lo ha educato, è velocissimo ad attaccare la profondità, è un pericolo enorme e si vede che è felice della scelta che ha fatto” dice Italiano) che i rossoblù incontrarono nella loro ultima sconfitta europea: era il 25 settembre 2025, Aston Villa-Bologna 1-0 e da quel giorno il Gruppo Italiano non ha perso più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

