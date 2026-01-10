Il Bologna si avvicina alla fase centrale della stagione con segnali di ripresa, come evidenziato dall’analisi di Vincenzo Italiano dopo il pareggio con il Como. La squadra dimostra progressi nel gioco e nella mentalità, segnando un passo importante nel percorso di ritorno alla competitività. Un risultato che, seppur privo di vittoria, indica un miglioramento rispetto alle recenti prestazioni e la volontà di consolidare questa crescita.

Bologna, 10 gennaio 2025 – Il Bologna, il suo Bologna sta tornando, firmato Vincenzo Italiano. Questa in sintesi l’analisi del pareggio contro il Como da parte del tecnico dei rossoblù che ha visto segnali di ripresa nel match contro i Lariani. “In gran parte siamo tornati, per lunghi tratti della partita ho rivisto di nuovo l'attenzione e la qualità con la palla al piede. Qualche segnale era già arrivato con l'Atalanta, oggi c'è stata una conferma. Non dobbiamo commettere però l'errore di restare in inferiorità numerica, peraltro contro una squadra che sa palleggiare come il Como”. Un punto che però lascia anche un po’ di amaro in bocca visto che il Bologna è rimasto in vantaggio fino a due minuti dalla fine del match, subendo una rete nell’extra time: “Alla fine l'eurogol di Baturina non ci ha permesso di vincere, ma sono arrivati dei segnali di risveglio da parte della mia squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como-Bologna 1-1, Italiano: "Ci siamo imborghesiti dopo la Supercoppa, ora stiamo tornando"

Leggi anche: Bologna Steaua, Niccolini (vice di Italiano): «Ci siamo preparati bene e siamo pronti a questa sfida. Con il mister ci sentiamo sempre. Ecco come sta»

Leggi anche: Supercoppa italiana Napoli-Bologna, Italiano: «Ci giochiamo tantissimo, partita storica per la città»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il Como riacciuffa il Bologna (in 10) al 94'; Como-Bologna: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Serie A. Inter-Bologna 3-1: i nerazzurri tornano in vetta. Milan e Napoli inseguono - Inter-Bologna 3-1, la sintesi della partita (Video); Como-Bologna: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Como-Bologna 1-1: Cambiaghi segna e viene espulso, Baturina salva i lariani al 94' - Il Bologna passa con Cambiaghi, poi espulso, ma Baturina pareggia al 94'. eurosport.it