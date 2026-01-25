Adesso è crisi nera in casa Bologna esonero Italiano | le ultime

Il Bologna attraversa un momento difficile, con una serie di risultati negativi che hanno portato a una sconfitta anche contro la Sampdoria a Genova. Dopo la recente perdita casalinga contro la Fiorentina, si intensificano le voci di un possibile esonero di Vincenzo Italiano. La situazione richiede attenzione, mentre tifosi e media osservano con interesse gli sviluppi futuri della squadra.

Continua il momento nero del Bologna che, dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, cade anche a Genova contro la formazione di Daniele De Rossi e continuano a circolare le voci su un possibile esonero di Vincenzo Italiano. Rischio esonero per Italiano al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Dallo scorso novembre il Bologna ha vinto solamente la partita in trasferta contro il Verona collezionando poi una serie di pareggi e sconfitte che hanno allontanato la formazione di Vincenzo Italiano dalla zona europea della classifica. Esonero Italiano, le ultime in casa Bologna. Nonostante la vittoria della Coppa Italia dello scorso maggio, la posizione di Vincenzo Italiano al Bologna inizia a traballare con il tecnico che aveva firmato un rinnovo fino al giugno del 2027 a circa 3 milioni di euro all’anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Esonero Italiano, è crisi Bologna: parole durissimeLa recente sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha aggravato la crisi del Bologna, mettendo in discussione la posizione di mister Italiano.

Bartoccini, niente da fare. Adesso è crisi neraLa squadra Bartoccini ha affrontato una difficile sconfitta contro Honda Cuneo, con il risultato di 0-3 nei rispettivi set.

