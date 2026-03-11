Ets in crisi | 3 miliardi spesi per la guerra in Iran

L'Ets è in difficoltà e ha già speso tre miliardi di euro per finanziare le attività in Iran. La presidente della Commissione Europea ha dichiarato che il sistema necessita di aggiornamenti, pur riconoscendone la rilevanza. Non sono state annunciate modifiche specifiche, ma si parla di interventi per rendere l'Ets più efficace e aggiornato.

La presidente della Commissione Europea ha aperto la porta a modifiche sul sistema Ets, definendolo necessario ma in bisogno di modernizzazione. Questo intervento avviene mentre l’Unione Europea affronta un aumento dei costi energetici legato al conflitto in Iran. Dalla guerra iniziata in Iran sono stati già spesi oltre 3 miliardi di euro aggiuntivi per gestire il rincaro di gas e petrolio. La dichiarazione è stata resa durante l’ascolto alla plenaria dell’Europarlamento, sottolineando come il meccanismo di scambio di quote debba evolversi. Il costo umano ed economico del conflitto energetico. L’impatto finanziario della tensione geopolitica si riflette direttamente nei bilanci nazionali e nelle bollette delle famiglie europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ets in crisi: 3 miliardi spesi per la guerra in Iran Articoli correlati La guerra economica: chi può congelare miliardi all’IranL’escalation militare in Medio Oriente rischia di estendersi rapidamente anche sul terreno finanziario. Crisi Iran, quanto dovrebbe durare la guerraOra abbiamo una certezza: i compagni odiano più Trump di quanto amino l'Occidente. SARAH: GIOIA PER IL NUOVO PAPA (COS'ALTRO) Altri aggiornamenti su Ets in crisi 3 miliardi spesi per la... Temi più discussi: Libano: escalation riaccende l’incubo della guerra e aggrava la crisi umanitaria; Iran, l'appello di Federacciai: ‘Ue sospenda Ets in via emergenziale’; Il decreto energia non abbassa le bollette e rischia di rallentare investimenti in rinnovabili. Crisi energetica, Italia ancora in pressing sull’EtsMeloni cerca alleati in vista del Consiglio Ue. Per Pichetto, il Dl Bollette serve al dibattito in Ue sul sistema. qualenergia.it Iran, l'appello di Federacciai: ‘Ue sospenda Ets in via emergenziale’Antonio Gozzi, interpellato dall'Adnrkonos, chiede all'Ue lo stop del sistema Ets come misura di emergenza contro l'aumento del prezzo del gas che, sulla scia del conflitto in Medio Oriente, potrebbe ... adnkronos.com Cosa è l’ #Ets, che l’Italia chiede di sospendere e l’Ue vuole rivedere x.com Buongiorno, per la comunicazione delle erogazioni liberali (Ets) vanno dichiarate le donazioni da persone fisiche in denaro - facebook.com facebook