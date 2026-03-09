crisi iran quanto dovrebbe durare la guerra

La crisi in Iran si protrae da una settimana, mentre i commentatori evidenziano come i sostenitori del regime iraniano siano più ostili a Trump rispetto all’Occidente. La guerra contro il regime islamico è appena scoppiata, e le discussioni pubbliche sembrano fare sembrare il tempo trascorso molto più lungo. Nessuna delle parti ha ancora annunciato una fine imminente del conflitto.

Ora abbiamo una certezza: i compagni odiano più Trump di quanto amino l'Occidente. La guerra contro il regime islamico iraniano è iniziata da una settimana, ma a sentire i commentatori sembrano passati mesi. Pronosticano catastrofi sin dal primo giorno e sembrano più profeti di sventura che analisti; infatti pare che le ideologie e l'antipatia verso Donald Trump siano più importanti delle informazioni o della realtà. Non ho grande simpatia per Trump, ma ne apprezzo il pragmatismo. Sono convinto che le sue azioni e quelle di Israele, indipendentemente dai motivi alla base, possano servire nel medio e lungo periodo a realizzare un mondo più sicuro e privo di minacce gravi come quelle che abbiamo scongiurato fino ad oggi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

