La guerra economica tra le potenze mondiali si fa sempre più evidente, con alcune nazioni che potrebbero congelare miliardi di dollari appartenenti all’Iran. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si riflettono anche nel settore finanziario, dove le restrizioni e i blocchi di fondi sono al centro delle discussioni. L’interesse delle nazioni coinvolte si concentra su come gestire e influenzare le risorse economiche del paese mediorientale.

L’escalation militare in Medio Oriente rischia di estendersi rapidamente anche sul terreno finanziario. Gli Emirati Arabi Uniti stanno infatti valutando il congelamento di miliardi di dollari di beni iraniani presenti nel Paese, una misura che potrebbe interrompere uno dei principali canali attraverso cui Teheran accede ai mercati globali. La notizia, riportata dal Wall Street Journal, arriva mentre le tensioni regionali si intensificano dopo una serie di attacchi con droni e missili lanciati dall’Iran contro obiettivi negli Emirati. Se Abu Dhabi decidesse di procedere, l’operazione rappresenterebbe uno dei colpi più significativi alla rete finanziaria informale costruita negli anni da Teheran per aggirare le sanzioni occidentali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La guerra economica: chi può congelare miliardi all’Iran

Scatta la guerra economica contro Teheran: chi può congelare miliardi all’IranL’escalation militare in Medio Oriente rischia di estendersi rapidamente anche sul terreno finanziario.

Cina e Giappone: nonostante gli scambi per 322 miliardi, parte la guerra della sicurezza economicaTokyo pensa, Pechino agisce: tra Cina e Giappone è partita la sfida della sicurezza economica a tutto campo.

Una raccolta di contenuti su La guerra economica chi può congelare....

Temi più discussi: Dall’Iran al mondo: 6 grafici sull’impatto economico della guerra; Guerra Iran, Conflavoro: Fino a 33 miliardi di impatto. 100 euro al mese in più per famiglia e 200mila posti a rischio; Guerra in Iran, l’Italia rischia grosso su energia e lavoro; Attacco all’Iran: con la chiusura dello Stretto di Hormuz la guerra diventa economica. INFOGRAFICA.

Scatta la guerra economica contro Teheran: chi può congelare miliardi all’IranLa possibile decisione di Abu Dhabi potrebbe colpire la rete finanziaria costruita da Teheran negli Emirati per aggirare le sanzioni internazionali, mentre l’escalation militare nel Golfo spinge il co ... msn.com

Quali sono i rischi economici e politici della guerra in Iran e perché ci riguardanoL'azzeramento dell'Iran è un colpo di spugna per tutti coloro che ora devono fare a meno dei soldi e dell'appoggio iraniani ... tg.la7.it

Guerra USA-Israele contro l'Iran: segui Europe Today per ultimi sviluppi e reazioni. In diretta dalle 8, ora di Bruxelles. #EuropeToday https://l.euronews.com/iFgB - facebook.com facebook

#piazzapulita A Piazzapulita, parlando della guerra in Iran, la giornalista e inviata Francesca Mannocchi in collegamento da Gerusalemme commenta così la strategia militare utilizzata da Israele e i suoi prossimi passi. x.com