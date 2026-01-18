Box Office USA | Avatar | Fuoco e Cenere al primo posto per il quinto weekend di fila

Il kolossal di James Cameron ha mantenuto il primato nel Box Office USA, anche nel weekend del 16-18 gennaio, con una performance solida alla quinta settimana e numeri che confermano il suo status di evento cinematografico. Secondo i dati raccolti da BoxOfficePro, infatti, Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 13.3 milioni di dollari nel weekend, con un calo del 38.1% rispetto al precedente – una tenuta buona per un film già in programmazione da cinque settimane. Il totale domestico è salito così a 363.5 milioni, mentre globalmente siamo a quota 1.32 miliardi. Il film sta continuando a dominare il mercato USA grazie al supporto delle sale premium (IMAX e 3D), che rappresentano oltre il 55% degli incassi, e beneficia di repeat viewing e pubblico familiare anche dopo le feste. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

Il film Avatar: Fuoco e Cenere si conferma al primo posto del Box Office USA nel terzo weekend del 2026, mantenendo un buon livello di incassi dopo le festività. Nonostante un leggero calo rispetto alle settimane precedenti, il kolossal di James Cameron si dimostra ancora una scelta apprezzata dal pubblico, attestandosi come protagonista della classifica di settore.

