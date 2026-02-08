Estorsione ai danni di uno studente universitario | condanna a 2 anni e 6 mesi

La corte di Lecce ha condannato a due anni e sei mesi un giovane accusato di aver estorto soldi a uno studente incontrato all’Università del Salento. La vittima aveva denunciato il fatto, e ora il giudice ha deciso la condanna.

LECCE – È arrivata la sentenza per il giovane accusato di aver estorto denaro a uno studente conosciuto in UniSalento. Il giudice del tribunale di Lecce Fabrizio Malagnino ha condannato G.L., 28enne di Taranto, a 2 anni e 6 mesi di reclusione e 800 euro di multa, a fronte di una richiesta.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Lecce Università Ricatto a luci rosse su Telegram. Una condanna a tre anni e mezzo per l’estorsione a uno studente Tentata estorsione ai genitori, il pm chiede la condanna a oltre 3 anni Il pubblico ministero ha chiesto più di tre anni di carcere per Danilo Camillo Pio Albanito, 24 anni di Canicattì. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Lecce Università Argomenti discussi: Estorsione ai danni di un minore, chiesto rinvio a giudizio per un 32enne; Indagata e condannata per omicidio in Veneto, carabinieri scoprono un'estorsione all'ex marito: nuovo processo per una 59enne; Prestami 200 euro, te li ridò con un bonifico istantaneo: arrestato per tentata estorsione; Violenze ed estorsione a un imprenditore edile, due arresti a Palermo. Estorsione, annullato sequestro dei soldi rinvenuti a casa di Salvatore PalmeriLe somme di denaro erano ritenute il provento delle estorsioni dallo stesso poste in essere ai danni di alcuni commercianti ... grandangoloagrigento.it Terrore a Palermo, estorsione ai danni di commercianti vessati e minacciati, nove persone arrestateNove persone arrestate a Palermo per estorsione e rapina aggravata ai danni di commercianti nel quartiere Michelangelo-Borgo nuovo. virgilio.it Tentata estorsione ai danni di una automobilista: due pregiudicati bloccati in flagrante dopo un inseguimento tra Rivanazzano e Godiasco facebook #Estorsione da oltre 70mila euro ai danni di un #imprenditore: 40enne arrestato a #Formigine x.com

