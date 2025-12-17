Convivenza uomo-orso | l’università d’Annunzio coordina il progetto di ricerca internazionale CoexHub

L’università “Gabriele d’Annunzio” guida il progetto internazionale CoexHub, dedicato allo studio della convivenza tra uomo e orso. L’obiettivo è analizzare modelli sostenibili per favorire la coesistenza tra le due specie, promuovendo un equilibrio che tutela la sicurezza e l’ambiente. Un’iniziativa innovativa che mira a creare un “hub” di conoscenza e buone pratiche, contribuendo a un rapporto più armonioso tra natura e società.

CoexHuB: il progetto europeo che studia la coesistenza tra uomo e orso - Un milione di euro da Horizon Europe per CoexHuB, il progetto che studia la convivenza uomo- abruzzonews.eu

Un nuovo studio rivela come la convivenza con l’uomo abbia cambiato gli orsi appenninici - L'orso bruno appenninico sopravvive a secoli di storia di caccia, riduzione del territorio e difficile convivenza con agricoltori e pastori. msn.com

EUROPA L’Università d’Annunzio guida CoexHub, progetto Horizon Europe sulla convivenza uomo–orso. Ricerca, policy e tutela dell’orso appenninico al centro dell’Europa che verrà. @ladolcevitamag_ #Ricerca #Ambiente #Biodiversità #Europa x.com

Lo dimostra uno studio genetico guidato dall’Università di Ferrara: gli orsi bruni che vivono sugli Appennini sono diventati meno aggressivi nel corso dell'evoluzione per effetto della convivenza con gli umani #ilcentro #orso #appenini #uomo #abruzzo #univer - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.