Convivenza uomo-orso | l'università d'Annunzio coordina il progetto di ricerca internazionale CoexHub

L’università “Gabriele d’Annunzio” guida il progetto internazionale CoexHub, dedicato allo studio della convivenza tra uomo e orso. L’obiettivo è analizzare modelli sostenibili per favorire la coesistenza tra le due specie, promuovendo un equilibrio che tutela la sicurezza e l’ambiente. Un’iniziativa innovativa che mira a creare un “hub” di conoscenza e buone pratiche, contribuendo a un rapporto più armonioso tra natura e società.

L’università “Gabriele d’Annunzio” coordina CoexHub, un progetto di ricerca internazionale che studia la convivenza uomo-orso che si propone di studiare appunto i modelli che garantiscano la coesistenza tra esseri umani e orsi, fino all’istituzione di un “hub”. Il progetto è finanziato dal. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

