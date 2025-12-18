Tenta due rapine armato di coltello | arrestato 50enne appena uscito dal carcere

Un uomo di 50 anni, appena uscito dal carcere, ha tentato due rapine armato di coltello nelle banche del centro di Arezzo. La sua azione ha messo in allarme la città e ha portato all’arresto immediato. Gli episodi hanno coinvolto minacce e una colluttazione con i dipendenti, evidenziando la tensione e i rischi legati alla criminalità urbana.

Doppio tentativo di rapina nella mattinata di ieri in due banche del centro di Arezzo. Un uomo di 50 anni avrebbe minacciato i dipendenti con un coltello, tentando anche di colpirne uno durante una colluttazione. Grazie alle indagini della Squadra Mobile e alle immagini di videosorveglianza, la Polizia di Stato ha proceduto all'arresto in flagranza. La Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 50 anni, gravemente indiziato di tentate lesioni e tentata rapina aggravata. I fatti risalgono alla mattinata di ieri e si sono verificati in due distinti istituti di credito del centro cittadino, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro.

