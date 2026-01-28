Scuole dell’infanzia aprono le iscrizioni Ecco come fare

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali sono aperte da oggi. I genitori possono registrarsi online, visitando il sito del Comune. Sul portale trovano tutte le istruzioni per completare la domanda. La procedura è semplice e rapida, e permette di risparmiare tempo rispetto alle modalità tradizionali.

Scuole dell'infanzia comunali, da oggi aprono le iscrizioni on-line. Nella pagina web sul sito del Comune, tutte le informazioni sulla procedura. Da oggi a sabato 28 febbraio è aperto il bando Infanzia 2026-2027 per le iscrizioni on-line alle scuole dell'Infanzia comunali Cadore e Gulinelli per l'anno scolastico 20262027. La procedura di iscrizione può essere eseguita esclusivamente on-line (tramite il seguente indirizzo https:www.comune.copparo.fe.itserviziorichiedere-iscrizione-alla-scuola-dell-infanzia ) con accesso tramite spid o cie. Possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2026 (nati nell'anno 2023).

