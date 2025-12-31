I candelotti Cobra i Rambo in auto e gli Shark 5 in camera da letto | 3 arresti a Napoli per Capodanno Allarme botti | i consigli dell’esperto – Il video

A Napoli, nelle ore che precedono il Capodanno, sono stati arrestati tre individui e sequestrati più di 1600 candelotti tra cui Cobra, Rambo e Shark 5. L'intervento delle forze dell’ordine mira a contrastare l’uso illegale di fuochi d’artificio e botti pericolosi. Di seguito, i consigli dell’esperto per un festeggiamento sicuro e consapevole.

A poche ore dal Capodanno, i carabinieri hanno arrestato tre persona a Napoli e sequestrato tra città e provincia oltre 1600 candelotti tipo Cobra. Il primo intervento ieri sera a Soccavo, dove Vittorio Nardelli e Roberto Mingione sono stati sorpresi in viale Traiano mentre vendevano 10 candelotti "Rambo", nome diverso ma prodotto identico ai Cobra. Nella loro auto parcheggiata in viale Catone sono stati trovati altri 1298 artifizi dello stesso tipo, alcuni con denominazioni differenti ma stessa carica esplosiva: 45 chili di polveri capaci di smembrare il veicolo e tutto ciò che si trovava nel raggio di 10 metri.

