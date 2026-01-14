Violenta esplosione di un ordigno boato in tutta la zona | morte atroce

Nelle tranquille colline del Prosecco, un pomeriggio apparentemente normale è stato interrotto da un’esplosione violenta. L’evento ha scosso la comunità, provocando paura e sconcerto tra i residenti. La deflagrazione ha causato danni e, purtroppo, una perdita umana. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le cause di questa tragedia che ha improvvisamente sconvolto un territorio pacifico.

Un pomeriggio tranquillo, le colline del Prosecco, il solito via vai di trattori e auto di paese. Poi, all’improvviso, un boato assordante, i vetri che tremano, la gente che esce in strada chiedendosi cosa sia successo. In pochi secondi la paura avvolge Guia di Valdobbiadene. Succede tutto intorno alle 13 di mercoledì 14 gennaio, in una piccola struttura agricola lungo strada di Guia, nel cuore del Trevigiano. Dentro a un ricovero attrezzi, quello che dovrebbe essere un semplice magazzino di campagna, diventa invece il teatro di una scena che i soccorritori definiranno subito «devastante». >> “Vomito, diarrea e febbre”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Enorme incendio, morte atroce: tutta la zona distrutta. Il video impressionante Leggi anche: Terremoto in Italia, il boato improvviso poi le scosse: panico in tutta la zona La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Tragedia a Treviso: esplosione di ordigno bellico provoca un morto e feriti - Un appassionato collezionista di reperti storici è tragicamente deceduto a causa dell'esplosione di un ordigno bellico rinvenuto nella sua abitazione. notizie.it

Porta a casa una bomba della Prima Guerra Mondiale: l’ordigno gli esplode in mano, morto 56enne a Treviso - Un collezionista di reperti bellici, Attilio Frare, 56 anni, è morto il 14 gennaio a Guia di Valdobbiadene nell’esplosione di un ordigno della Prima ... fanpage.it

L’esplosione, particolarmente violenta, ha svegliato numerosi residenti della zona, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.