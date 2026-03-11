Esoteric Ebb è un gioco di ruolo isometrico pensato per un singolo giocatore, incentrato su narrazione e dialoghi articolati. Il titolo si distingue per la possibilità di compiere scelte che influenzano l’andamento della storia, offrendo un’esperienza che richiama i giochi di ruolo da tavolo. La libertà di decisione e la complessità delle conversazioni sono tra gli elementi principali del gioco.

Esoteric Ebb è un gioco di ruolo isometrico per giocatore singolo che mette al centro narrazione, dialoghi complessi e libertà di scelta, proponendo un’esperienza fortemente ispirata ai giochi di ruolo da tavolo. Il titolo combina investigazione, tiri di dado e decisioni morali all’interno di un mondo fantasy eccentrico e satirico, dove magia e politica si intrecciano continuamente. L’avventura è ambientata a Norvik, una città arcanopunk dove la magia fa parte della vita quotidiana e convive con tensioni politiche e creature fuori dal comune. L’atmosfera della città è volutamente bizzarra: tra le strade si incontrano demoni sarcastici, sfingi ubriache e cittadini tutt’altro che ordinari. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Esoteric Ebb Recensione: l’RPG narrativo con scelte imprevedibili

Articoli correlati

Kromlech Recensione: un RPG oscuro che riporta in vita lo spirito dei classiciNel panorama attuale dei giochi di ruolo, spesso dominato da produzioni spettacolari e fortemente guidate, Kromlech sceglie una strada completamente...

Pechino Express 2026, Sky svela il promo con viaggi estremi e avventure imprevedibiliPechino Express Sky NOW torna con L’Estremo Oriente, rotta estrema tra Indonesia Cina e Giappone guidata da Costantino della Gherardesca e tre...

Altri aggiornamenti su Esoteric Ebb Recensione l'RPG narrativo...

Temi più discussi: Esoteric Ebb Recensione; Stiamo prendendo a pugni i troll e tirando i dadi in Esoteric Ebb nel GR Live di oggi; Il nuovo RPG simile a Disco-Elysium viene lanciato su Steam con 550+ recensioni stellari e uno sconto di lancio; Il nuovo RPG d'avventura basato su un gruppo viene lanciato su Steam con recensioni molto positive e con uno sconto al lancio.

Esoteric EBB: disponibile il CRPG spirato ai giochi da tavolo, pubblicato il trailer di lancioDa oggi 3 marzo Esoteric EBB, GDR ispirato ai giochi da tavolo, è disponibile su Steam, ed è stato pubblicato il trailer di lancio. vgmag.it

Il nuovo trailer del GDR Esoteric Ebb svela il periodo di uscita su SteamEsoteric Ebb, il nuovo GDR isometrico post-arcanepunk pubblicato da Raw Fury ha finalmente un periodo di uscita su Steam. Christoffer Bodegard e il publisher Raw Fury hanno annunciato che il GDR ... multiplayer.it