Pechino Express 2026 Sky svela il promo con viaggi estremi e avventure imprevedibili

Pechino Express torna in tv con un viaggio tra Indonesia, Cina e Giappone. La nuova stagione partirà giovedì 12 marzo, in esclusiva su Sky e NOW. Nel promo si vedono le coppie affrontare sfide dure e situazioni imprevedibili, tra attraversamenti estremi e strategie di sopravvivenza. La conduzione è sempre di Costantino della Gherardesca, che guida gli spettatori tra avventure e colpi di scena.

Pechino Express Sky NOW torna con L’Estremo Oriente, rotta estrema tra Indonesia Cina e Giappone guidata da Costantino della Gherardesca e tre inviati speciali Sarà tutto estremo, nel viaggio di Pechino Express che parte giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW e che oggi viene anticipato dal primo promo ufficiale: estreme saranno le avventure che le dieci coppie in partenza affronteranno, estremi saranno i rimedi contro. su Digital-News.it Pechino Express Sky NOW torna con L’Estremo Oriente, rotta estrema tra Indonesia Cina e Giappone guidata da Costantino della Gherardesca e tre inviati speciali. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Pechino Express 2026, Sky svela il promo con viaggi estremi e avventure imprevedibili Approfondimenti su Pechino Express Pechino Express Estremo Oriente: Nuova Stagione dal 12 Marzo su Sky La nuova stagione di Pechino Express parte giovedì 12 marzo. Star Wars: Young Jedi Adventures 3, Disney+ svela l'arrivo delle nuove avventure con un trailer La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Pechino Express Argomenti discussi: MotoGP, domani la presentazione show: come seguirla su Sky; La Superbike in esclusiva su Sky fino al 2027; Test in Bahrain, come seguirli in tempo reale e in streaming su Sky: oggi la seconda giornata; La Casa dello Sport di Sky diventa Casa Italia. E a Sky c'è anche Franco Bragagna. Pechino Express 2026 al via: il promo della nuova stagioneNel viaggio di Pechino Express, anticipato dal primo promo ufficiale, estreme saranno le avventure che i concorrenti in partenza affronteranno ed estremi i rimedi contro le peripezie che incontreranno ... tg24.sky.it Pechino Express - l'Estremo Oriente, da giovedì 12 marzo su SkySarà tutto estremo nel viaggio di Pechino Express che parte giovedì 12 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now e che oggi viene anticipato dal primo promo ufficiale: estreme saranno le av ... ansa.it ADESSO SIAMO TUTTI CONSAPEVOLI DI NON RIUSCIRE AD ARRIVARE AL 12 MARZO VERO #PECHINOEXPRESS - facebook.com facebook

