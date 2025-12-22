Un escursionista di 58 anni è stato salvato nella notte tra sabato e domenica dal Soccorso alpino e speleologico Abruzzo dopo essrre rimasto bloccato sul massiccio del Monte Sirente, per via della neve.L’uomo, originario di Marino (Roma), era impegnato in un’escursione in ambiente innevato ed era. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Resta bloccato in piena notte sul Monte Sirente: escursionista tratto in salvo dal Soccorso alpino

Resta bloccato in piena notte sul Monte Sirente: escursionista tratto in salvo dal Soccorso alpino - L’uomo, 58 anni, era impegnato in un’escursione in ambiente innevato ed era salito lungo il Canale Maiori ma, una volta giunto in quota, a causa del forte innevamento, non è riuscito a ripercorrere lo ... chietitoday.it