Escursione in Lessinia con cena in rifugio

Partecipa all'escursione in Lessinia il 10 gennaio 2026, un’esperienza invernale tra paesaggi suggestivi e natura incontaminata. Dopo una camminata guidata, potrai gustare una cena in rifugio, immerso in un’atmosfera tranquilla e autentica. Un’occasione per scoprire la bellezza della Lessinia e condividere un momento di relax in compagnia.

Fuoco d'Inverno - Escursione con cena in rifugio, 10 gennaio 2026. «Unisciti a noi per un'avventura invernale unica tra i paesaggi incantati della Lessinia! Cammineremo con una guida esperta, insieme sotto il cielo d'inverno, ammirando un tramonto mozzafiato, racconteremo storie attorno al fuoco. Escursione "Fuoco d'Inverno". Sabato 10 Gennaio LA MAGIA DELLA FORESTA DEI FOLIGNANI Tra abeti, faggi e larici, percorreremo una delle più antiche e incontaminate foreste della lessinia. Un'escursione tra angoli suggestivi e panorami lontani

