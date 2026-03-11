Erosione una strategia comune per combatterla

Spiace constatare che il presidente della Regione Michele de Pascale ancora una volta non abbia preso posizione pubblica sulla questione dell’erosione costiera. La discussione riguarda le iniziative adottate per contrastare l’avanzamento della costa e le misure messe in atto per proteggere le aree interessate. La vicenda coinvolge enti pubblici e operatori locali che si occupano di tutela ambientale e lavori di difesa.

Spiace constatare che il presidente della Regione Michele de Pascale, ancora una volta, non abbia colto fino in fondo il senso delle parole espresse dall’assessore della Regione Veneto Dario Bond, che nei giorni scorsi aveva richiamato la necessità di affrontare il tema dell’ erosione costiera con una vera strategia interregionale, sottolineando come la tutela della costa e la difesa del Delta del Po rappresentino questioni di portata molto più ampia, per le quali è necessario attivare anche i canali di finanziamento europei. Lo dice il consigliere regionale di FdI Fausto Gianella, che segnala come De Pascale continui invece a scaricare la responsabilità esclusivamente sulle spalle del Governo, quando si parla di un problema strutturale che richiede una visione più ampia e una collaborazione tra più livelli istituzionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Erosione, una strategia comune per combatterla" Articoli correlati Erosione costiera, Forza Italia all’attacco: "La Regione insegue le emergenze senza una strategia"I consiglieri Vignali e Castaldini denunciano i ritardi sui ripascimenti e chiedono un piano straordinario pluriennale per salvare le imprese... Emergenza erosione costiera ad Ascea: depositata una mozione al ComuneIl gruppo consiliare “Ascea in testa” chiede un cambio di metodo: commissione permanente, tavolo tecnico e chiarezza sugli interventi in corso Ascea... Retire Right: Lessons on Inflation - Protecting Your Purchasing Power Aggiornamenti e notizie su Erosione una strategia comune per... Temi più discussi: Erosione, una strategia comune per combatterla; Torvajanica come Ostia, il mare si mangia la spiaggia: stanziati i fondi per l'emergenza; Coste pugliesi a rischio erosione, l'aiuto arriva dalla fotografia: Testimoniano il cambiamento del paesaggio; Emergenza erosione costiera, il movimento civico Il Faro scrive ai sindaci · ilreggino.it. Regione Lazio – 400mila euro al Comune di Pomezia per l’erosione costieraL'assessore Ghera: L’obiettivo della Regione Lazio è costruire una strategia complessiva che tenga insieme tutela della costa, sicurezza, equilibrio ambient ... etrurianews.it Torvajanica come Ostia, il mare si mangia la spiaggia: stanziati i fondi per l'emergenzaIl fenomeno dell’erosione costiera non conosce confini. Come a Ostia, dove le mareggiate hanno cancellato spiaggia e cabine di storici stabilimenti balneari, anche il vicino comune di Pomezia deve fro ... romatoday.it Taranto, erosione costiera: riunito tavolo coordinamento provinciale con Comuni https://www.antennasud.com/taranto-erosione-costiera-riunito-tavolo-coordinamento-provinciale-con-comuni/ facebook Mareamico, sulla spiaggia di Agrigento l'erosione avanza. Associazione: "Gli interventi programmati a San Leone tardano" #ANSA x.com