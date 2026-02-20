Erosione costiera Forza Italia all’attacco | La Regione insegue le emergenze senza una strategia

L’erosione della costa adriatica preoccupa i residenti, che assistono alla perdita di spiagge e proprietà. Forza Italia critica la Regione, accusandola di reagire solo alle emergenze senza pianificare interventi duraturi. In alcune zone, le mareggiate hanno già eroso diversi metri di spiaggia in poche settimane. I cittadini chiedono ora interventi più efficaci e un piano a lungo termine per proteggere il litorale. La questione resta al centro del dibattito pubblico.

I consiglieri Vignali e Castaldini denunciano i ritardi sui ripascimenti e chiedono un piano straordinario pluriennale per salvare le imprese balneari e il turismo adriatico “La costa adriatica sta cedendo ma la Regione continua a rincorrere le emergenze senza una strategia”. È questo il messaggio politico che i consiglieri del gruppo Forza Italia Pietro Vignali, presidente del gruppo e Valentina Castaldini consigliere questore, lanciano presentando una nuova interrogazione sulla mancata pianificazione strutturale per la difesa del litorale emiliano-romagnolo. “Da nord a sud della costa, l’erosione avanza e le mareggiate continuano a cancellare metri di spiaggia, mettendo in ginocchio stabilimenti, imprese del turismo, famiglie e amministrazioni locali – proseguono i due esponenti forzisti –.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Erosione costiera, la regione Calabria accelera sull’aggiornamento del Master plan

Leggi anche: Erosione costiera, la Regione Puglia finanzia i primi interventi strutturali con 16 milioni di euro

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.