Emergenza erosione costiera ad Ascea | depositata una mozione al Comune

A causa delle continue mareggiate, il lungomare di Ascea sta subendo danni sempre più severi, con tratti di spiaggia che scompaiono progressivamente. Per affrontare questa situazione, i residenti hanno presentato una mozione al Comune, chiedendo interventi urgenti per tutelare la costa. La perdita di sabbia e le erosioni crescenti rendono necessario un intervento immediato. La preoccupazione cresce tra chi vive e lavora vicino al mare.

Il gruppo consiliare “Ascea in testa” chiede un cambio di metodo: commissione permanente, tavolo tecnico e chiarezza sugli interventi in corso Ascea torna a fare i conti con una delle sue emergenze strutturali più gravi: l’erosione costiera. Le recenti mareggiate hanno ulteriormente aggravato i danni già registrati negli ultimi anni al lungomare e all’arenile, mettendo in evidenza, ancora una volta, la fragilità del sistema costiero e l’assenza di una strategia organica di tutela. Per queste ragioni il gruppo consiliare “Ascea in testa”, composto dai consiglieri Pasquale D’Angiolillo, Luca Di Genio e Silvia Chirico, ha depositato una mozione articolata che sarà discussa in Consiglio comunale, con l’obiettivo di riportare il tema dell’erosione costiera all’interno di una cornice di programmazione, trasparenza e responsabilità pubblica, rafforzando il ruolo del consiglio comunalenell’attività di indirizzo, controllo e pianificazione strategica in materia di tutela, valorizzazione e governo del litorale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Ciclone Harry, la proposta di Cateno De Luca: "L'emergenza va affrontata per fasi, necessario mitigare l'erosione costiera"Cateno De Luca ha partecipato, insieme al presidente della Regione Renato Schifani, al vertice in Prefettura dedicato all’emergenza causata dal ciclone Harry.

Parcheggi a pagamento per i residenti, depositata una mozione per ripristinare i permessi gratuitiI residenti di Taranto tornano a chiedere risposte sul fronte dei parcheggi.

