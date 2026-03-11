Eros Ramazzotti in concerto urla a una fan siediti lei gli mostra il seno nudo lui imbarazzato si gira e scappa sorridendo - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un concerto di Eros Ramazzotti, il cantante stava interpretando la canzone

Ramazzotti stava cantando "Fuoco nel fuoco" quando una fan si è alzata e ha iniziato a ballare catturando la sua attenzione, poi si è abbassata il reggiseno mostrando al cantante il seno nudo Durante un concerto di Eros Ramazzotti, una fan ha mostrato il seno nudo al cantante. Il siparietto h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

eros ramazzotti in concerto urla a una fan siediti lei gli mostra il seno nudo lui imbarazzato si gira e scappa sorridendo video
© Ilgiornaleditalia.it - Eros Ramazzotti in concerto urla a una fan "siediti", lei gli mostra il seno nudo, lui imbarazzato si gira e scappa sorridendo - VIDEO

Articoli correlati

Leggi anche: Eros Ramazzotti duetta con la figlia Aurora Ramazzotti al concerto di Mantova (VIDEO)

Duetto “al bacio” a sorpresa: Aurora Ramazzotti sul palco della data zero di papà Eros emoziona i fan – VideoEmozione per i fan di Eros Ramazzotti alla data zero del nuovo tour mondiale al PalaUnical di Mantova.

Eros Ramazzotti abbraccia un fan durante il concerto e scatta selfie …

Video Eros Ramazzotti abbraccia un fan durante il concerto e scatta selfie …

Tutti gli aggiornamenti su Eros Ramazzotti

Temi più discussi: Ramazzotti: Sul palco senza basi e autotune, un messaggio di pace; EROS RAMAZZOTTI: le foto e la scaletta del concerto alla Uber Arena di Berlino; Eros Ramazzotti in tour, filmati con i figli, omaggi a Dalla e Marley Sanremo? Sal Da Vinci, non male ma retrò. Bene Sayf; Eros Ramazzotti su Sal Da Vinci: La canzone non è male, ma l’arrangiamento è un po’ rétro. Non ci rappresenta molto all'Eurovision.

eros ramazzotti eros ramazzotti in concertoEros Ramazzotti su Sal Da Vinci: «La canzone non è male, ma l’arrangiamento è un po’ rétro. Non ci rappresenta molto all'Eurovision»Nel pieno del nuovo tour, il cantante commenta l'ultimo Festival di Sanremo: «Masini è un grande cantante e musicista. Ha fatto tanto per Fedez» ... vanityfair.it

Max Pezzali ospite speciale al concerto di Eros RamazzottiDopo il debutto all’Accor Arena di Parigi e la partecipazione come super ospite internazionale al Festival di Sanremo a 40 anni dalla vittoria con Adesso tu e l’esibizione in anteprima mondiale insi ... radiowebitalia.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.