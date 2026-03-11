Durante un concerto di Eros Ramazzotti, il cantante stava interpretando la canzone

Ramazzotti stava cantando "Fuoco nel fuoco" quando una fan si è alzata e ha iniziato a ballare catturando la sua attenzione, poi si è abbassata il reggiseno mostrando al cantante il seno nudo Durante un concerto di Eros Ramazzotti, una fan ha mostrato il seno nudo al cantante. Il siparietto h. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Eros Ramazzotti in concerto urla a una fan "siediti", lei gli mostra il seno nudo, lui imbarazzato si gira e scappa sorridendo - VIDEO

