Epstein prove di traffico sessuale | oscurato il cognome dei re del lusso immobiliare condannati per stupro

Un nuovo filone delle indagini sui file di Epstein si concentra su tre persone coinvolte nel traffico sessuale. Il deputato repubblicano Thomas Massie ha diffuso sui social un messaggio in cui rivela dettagli sui documenti, senza però riportare i cognomi di alcuni dei presunti responsabili. I file evidenziano collegamenti tra Epstein e figure legate al settore immobiliare di lusso, tuttavia i nomi sono stati oscurati.

Il deputato repubblicano Thomas Massie ha lanciato una bomba sui social: nei file Epstein i tre fratelli Alexander – appena condannati per traffico sessuale di massa e stupri aggravati – compaiono solo con i nomi di battesimo, mentre il cognome è stato volutamente oscurato dal Dipartimento di Giustizia. E tutto questo mentre il direttore dell’Fbi Kash Patel ha ripetuto che nei documenti «non c’è alcuna prova di traffico sessuale». Il post di Massie su X, pubblicato ieri pomeriggio, ha già superato 1,4 milioni di visualizzazioni e migliaia di condivisioni. e The “Alexander brothers” appeared in the Epstein files by first name, but I noticed DOJ redacted their last name in an FBI email contained in EFTA01660679. 🔗 Leggi su It.insideover.com

