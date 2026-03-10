Traffico sessuale di minorenni | dopo il caso Epstein scoppia lo scandalo dei fratelli Alexander

Dopo il processo a una rete di traffico sessuale di minorenni, la giuria federale di New York ha concluso il verdetto in poche ore, dichiarando tutti i protagonisti colpevoli. Il caso riguarda i fratelli Alexander, coinvolti in un sistema di sfruttamento di minori. L’udienza si è svolta in tribunale, con la giuria che ha valutato le prove presentate durante il procedimento.

La giuria federale di New York ha impiegato poche ore per arrivare alla decisione: colpevoli su tutta la linea. Tal Alexander, 39 anni, Oren Alexander, 38, e il fratello Alon, 38, sono stati riconosciuti responsabili di traffico sessuale e di una serie di reati legati allo sfruttamento di donne attirate nel loro giro di feste private e residenze di lusso tra Manhattan e Miami. Dieci i capi d’accusa. Tra questi anche lo sfruttamento sessuale di una minorenne. La sentenza è attesa per il 6 agosto. I tre fratelli rischiano l’ergastolo. Dopo Epstein, un altro caso scuote New York. Il caso arriva mentre negli Stati Uniti continua a far discutere la pubblicazione degli Epstein Files, i documenti legati alla rete oscura costruita per anni dal finanziere Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

