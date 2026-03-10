I tre fratelli condannati per traffico sessuale | Hanno drogato e stuprato decine di vittime per anni

Tre fratelli sono stati condannati per aver drogato e stuprato numerose donne nel corso di diversi anni. Due di loro lavorano come agenti immobiliari a New York, mentre il terzo non svolge attività nota. Le accuse riguardano decine di vittime, tutte femminili, che sono state vittime di violenza e abuso da parte dei fratelli. La vicenda riguarda un lungo periodo di attività illecite.

Hanno drogato e stuprato decine di vittime femminili per anni. Sfruttando la loro ricchezza e la posizione di due di loro: agenti immobiliari a New York. Oren Alexander, 38 anni, Tal Alexander, 39 anni, e Alon Alexander, 38 anni, ora rischiano l’ergastolo. «Questo verdetto non può annullare gli effetti degli atroci abusi subiti dalle numerose vittime degli Alexander, ma invia un messaggio: i newyorkesi vogliono porre fine al traffico sessuale in tutte le nostre comunità», ha dichiarato il procuratore degli Stati Uniti di Manhattan Jay Clayton. Howard Srebnick, avvocato di Alon Alexander, ha annunciato ricorso. Predatori sessuali. Oren e Tal Alexander hanno co-fondato l’agenzia di intermediazione immobiliare di lusso Official, mentre Alon Alexander era dirigente di una società di sicurezza privata. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

“Ho drogato e stuprato mia moglie per 14 anni”: l’ex consigliere comunale Philip Young si dichiara colpevoleL’ex consigliere comunale inglese Philip Young si è dichiarato colpevole di aver drogato la moglie per violentarla e consentire anche ad altri uomini...

Tre poliziotti peruviani condannati per aver torturato e stuprato una donna transgenderIl 15 dicembre un tribunale di Lima ha condannato a 17 anni di prigione tre poliziotti che nel 2008 avevano torturato e stuprato una donna...

alexander brothers alexander brothers trial oren alexander tal alexander

Una raccolta di contenuti su fratelli condannati

Temi più discussi: Dal matrimonio di comodo al sequestro di persona: tre fratelli a processo; Nozze fantasma e 8mila euro spariti, 42enne a processo per sequestro di persona; Rapito per un debito dopo il matrimonio combinato andato all'aria: via al processo al terzo fratello; Rifiuti ad Acerra, la confisca bis all’impero dei Pellini: Manager criminali.

Fallimento della Sip Srl, condannati i fratelli CeteraPADOVA - Tre anni di reclusione a testa per aver distratto o comunque dissipato il patrimonio della Sip Srl, azienda di costruzioni della quale erano soci o membri del consiglio ... ilgazzettino.it

Minacce a Giorgia Meloni, due condannati dopo 4 anni per la foto della Renault 4 dove venne trovato Aldo MoroMinacce a Giorgia Meloni, condannate due persone. Avrebbero pubblicato sui social contenuti dal forte valore intimidatorio e simboliche minacce ... virgilio.it

NOTA LEGAMBIENTE E LIBERA SU CONFISCA FRATELLI PELLINI “Bene la confisca di 205 milioni di euro per i fratelli Pellini, condannati con sentenza definitiva per disastro ambientale. Dopo l’azione avviata dal ministero dell’Ambiente, grazie anche al nos - facebook.com facebook

Giustizia per Marielle Franco. A Rio de Janeiro condannati a 76 anni di carcere i fratelli Brazão, i due politici di Bolsonaro che ne ordinarono l'omicidio otto anni fa. x.com