Epstein in vivavoce con Trump mentre una 16enne nuda lo massaggiava il nuovo file dell'inchiesta
Un nuovo documento degli Epstein Files riporta la testimonianza di una vittima che afferma di essere stata costretta a massaggiare Jeffrey Epstein mentre il finanziere parlava al telefono in vivavoce con Donald Trump, allora futuro presidente degli Stati Uniti. La testimonianza riguarda un episodio in cui Epstein era presente con una ragazza di 16 anni nuda durante l’attività.
