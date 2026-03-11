Epstein mi chiese di spogliarmi e di fargli un massaggio mentre era in vivavoce con Trump | nuova testimone parla del rapporto tra il finanziere e il tycoon

Una nuova testimone ha raccontato che un finanziere è stato visto chiedere a una ragazza di 16 anni di spogliarsi e di offrirsi per un massaggio, mentre lui parlava al telefono in vivavoce con Donald Trump. Il fatto riguarda il rapporto tra il finanziere e il tycoon e riguarda un episodio di presunta richiesta di comportamenti inappropriati. La testimonianza si aggiunge ad altri dettagli emersi nel caso Epstein.

Donald Trump di nuovo al centro di un file del caso Epstein. Una vittima ha dichiarato che il finanziere pedofilo disse a una ragazza di 16 anni di spogliarsi e di fargli un massaggio mentre lui era impegnato al telefono con Trump in una chiamata in vivavoce. La notizia, riferita dal Daily Mail, testimonierebbe un rapporto per nulla superficiale tra il tycoon ed Epstein. Il fatto, secondo le testimonianze, è accaduto nella stanza dei massaggi allestita nella sua casa di sette piani a Manhattan. Come raccontato dalla giovane, “Epstein – si legge nel memo dell’Fbi – salì sul lettino da massaggi ed era impegnato in una telefonata in vivavoce con Donald Trump”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Epstein mi chiese di spogliarmi e di fargli un massaggio mentre era in vivavoce con Trump”: nuova testimone parla del rapporto tra il finanziere e il tycoon Articoli correlati Epstein Files, il principe William non risponde alle domande sul rapporto tra lo zio Andrea e il finanziereHome > Esteri > Epstein Files, il principe William non risponde alle domande sul rapporto tra lo zio Andrea e il finanziere Il principe del Galles... Leggi anche: “Jeffrey Epstein spia del Mossad”: il rapporto dell’Fbi sul finanziere pedofilo e le teorie sui servizi segreti Nuevos archivos Epstein revelan acusación contra Trump por presunto abuso de una menor Contenuti utili per approfondire Epstein mi chiese di spogliarmi e di... Temi più discussi: La guerra santa di Trump, così tiene lontano gli Epstein files; Caso Epstein, ritrovata la denuncia contro Trump per abusi su una minore: Avevo 13 anni all'epoca dei fatti; Io violentata da Trump quando ero minorenne, mi difesi con un morso. Epstein files: svelate le carte dell’Fbi; Scandalo Epstein Files: nuove accuse di abusi sessuali su minorenne contro Donald Trump. Io violentata da Trump quand’ero minorenne, mi difesi con un morso. Epstein files: svelate le carte dell’FbiLa testimonianza della donna, interrogata dal Federal Bureau of Investigation nel 2019, è stata resa pubblica dal Dipartimento di Giustizia. Dopo ricevetti telefonate minatorie da qualcuno che mi int ... msn.com Chiara Baschetti, la modella corteggiata da Epstein. Mi chiedo se sei diventata più coraggiosa: lei lo ha sempre respintoMi chiedo se sei diventata più coraggiosa. Ammiccante, allusivo. Un messaggio datato 19 marzo 2016 e indirizzato all’attrice e modella Chiara Baschetti, originaria di Santarcangelo, da parte di ... ilrestodelcarlino.it Caso Epstein. Pubblicati documenti e mail che riguardano l'ex ambasciatore Mandelson, chiesti al governo. Il premier Starmer era stato informato dei rischi reputazionali. - facebook.com facebook «Cosa sapevi», re Carlo contestato al Commonwealth Day dopo il coinvolgimento di Andrea negli Epstein file x.com