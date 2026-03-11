Epstein i processi a Netanyahu e il ricatto a Trump | ecco cosa ci sarebbe dietro l’attacco all’Iran

Recentemente sono emersi dettagli sui processi contro un noto politico israeliano, con accuse legate a presunte irregolarità. Contestualmente, si sono intensificate le accuse di ricatto rivolte a un ex presidente degli Stati Uniti, coinvolto in questioni di natura legale. Sul fronte internazionale, si discute di un attacco militare all’Iran, con diversi analisti che suggeriscono possibili collegamenti tra le vicende giudiziarie e le tensioni geopolitiche.

di Eugenio Lanza “Edizione straordinaria: il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi?”. Questo gridava a squarciagola un contadino nel 1995, non nella vita reale, ma nell’intro di un popolare brano di Zucchero, chiamato appunto Per colpa di chi?. Il rock blues cui poi dava vita il Fornaciari non è purtroppo più attuale, mentre gli interrogativi disperati che lo precedevano sì. Ma stavolta abbiamo la risposta. La guerra in Ucraina, il genocidio dei palestinesi da parte d’Israele, la distruzione del diritto internazionale, e così via. Queste son forse le malattie più gravi. Ma l’artefice di una di queste tragedie, l’untore per eccellenza Benjamin Netanyahu, non è ancora contento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

