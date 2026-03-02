Cosa ci dice l’attacco di Trump e Netanyahu all’Iran
Nelle ultime settimane, sono stati pubblicati interventi di Trump e Netanyahu rivolti all’Iran, con accuse e critiche dirette. Entrambi hanno espresso posizioni ferme e pubblicamente condiviso i loro punti di vista sull’attuale situazione. La loro presa di posizione ha attirato l’attenzione dei media e alimentato il dibattito pubblico, senza che siano stati annunciati cambiamenti ufficiali nelle politiche di governo.
Netanyahu e l'attacco Usa-Israele all'Iran: «Ci sono segnali che Khamenei sia morto. Operazione guidata da Trump, il regime non deve esistere». Teheran colpisce Dubai
Iran, Netanyahu chiede a Trump di rinviare attacco. Paesi arabi lavorano a de-escalation(Adnkronos) – Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di rinviare qualsiasi piano...
Vertice Trump-Netanyahu. Usa trattano con Iran
Cosa ci dice l'attacco di Trump e Netanyahu all'Iran
