Cosa ci dice l’attacco di Trump e Netanyahu all’Iran

Nelle ultime settimane, sono stati pubblicati interventi di Trump e Netanyahu rivolti all’Iran, con accuse e critiche dirette. Entrambi hanno espresso posizioni ferme e pubblicamente condiviso i loro punti di vista sull’attuale situazione. La loro presa di posizione ha attirato l’attenzione dei media e alimentato il dibattito pubblico, senza che siano stati annunciati cambiamenti ufficiali nelle politiche di governo.