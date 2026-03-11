Epstein Beatrice ed Eugenia cacciate dalla corte dopo l’arresto di Andrea?

Beatrice ed Eugenia, le figlie della regina, sono state allontanate dalla corte dopo l’arresto del principe Andrea legato agli scandali con Epstein. Le due giovani sono state viste meno presenti negli eventi ufficiali e sembrano aver ridotto i loro impegni pubblici. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sul loro ruolo all’interno della famiglia reale.

Sembra proprio che le principesse Beatrice ed Eugenia non siano più desiderate a corte. Un tempo erano fisse sul balcone del palazzo reale ma adesso, dopo l’arresto di Andrea per gli scandali legati ai files Epstein, sembrano quasi essere escluse dalla scena pubblica della Royal Family. La notizia più recente sostiene che Beatrice ed Eugenia sarebbero già state bandite dal Royal Ascot, il più prestigioso e glamour evento ippico del Regno Unito, in programma quest’anno dal 16 al 20 di giugno. Le due principesse già erano state assenti alle celebrazioni per il Commonwealth Day questo lunedì 9. Dopo l’arresto di Andrea per le vicende legate ai files Epstein, la monarchia britannica sembra essersi divisa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

